Düzce'de seyir halindeki tır yandı - Son Dakika

Düzce'de seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Orhan Baba idaresindeki 67 SL 105 plakalı tır, D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı yolu Tepeköy mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı durdurarak araçtan indi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın araçta hasara neden oldu.
Yangın nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA
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