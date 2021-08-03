Düzce'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Van'dan İstanbul'a giden Nejat G. idaresindeki 65 EP 968 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Gümüşova rampaları mevkisinde alev aldı.
Durumu fark ederek otobüsü emniyet şeridine çeken sürücü, 38 yolcuyu tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, yangını büyümeden söndürdü. Ekipler, yangının sıçramasını engellemek amacıyla yakında bulunan ormanlık alana da su sıktı.
Otobüste hasar oluşurken yolcular, bölgeye gönderilen başka otobüslere aktarıldı.
Kaynak: AA
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