Son Dakika Haberleri: Düzce'de şiddetli yağış
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Düzce'de şiddetli yağış

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çayağzı köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle yol üzerinde su birikintileri oluştu.
Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle Çayağzı ve Beyhanlı köylerinden bağlantı yoluna inen su nedeniyle kara yolunu kullanmak isteyen sürücüler zorluk çekti.
Sürücüler, biriken sular nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar yol kenarına park etmek zorunda kaldı.
Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini ifade ederek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Düzce'de şiddetli yağış
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:02 Kaynak: AA
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