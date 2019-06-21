Düzce'de şiddetli yağış
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:02 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz
Bağlantı Yolu'nun Çayağzı
köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle yol üzerinde su birikintileri oluştu. Sabah
saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle Çayağzı ve Beyhanlı köylerinden bağlantı yoluna inen su nedeniyle kara yolunu kullanmak isteyen sürücüler zorluk çekti.
Sürücüler, biriken sular nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar yol kenarına park etmek zorunda kaldı.
Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini ifade ederek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
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