Düzce'de şiddetli yağış
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:05 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz
bağlantı yolunun Çayağzı
ve Beyhanlı köyleri mevkisinde su birikintileri oluştu.
Biriken sular yüzünden zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.
Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz bağlantı yolunun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini belirterek, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
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