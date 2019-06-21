Son Dakika Haberleri: Düzce'de şiddetli yağış
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Düzce'de şiddetli yağış

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de şiddetli yağış, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çayağzı ve Beyhanlı köyleri mevkisinde su birikintileri oluştu.
Biriken sular yüzünden zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.
Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz bağlantı yolunun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini belirterek, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:05 Kaynak: AA
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