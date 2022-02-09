Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde şiddetli yağış, heyelana sebep oldu. Bölgede mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapatıldı.

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, merkeze bağlı Boğaziçi beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle yüksek kesimlerden akan dereler taştı, yollarda büyük tahribat oluştu. Beldenin mahallelerini birbirine bağlayan yollarında heyelan meydana geldi ve yollar ulaşıma kapandı. İki mahalleye de, isale hatlarında meydana gelen kopmalar sebebiyle su verilemiyor. Boğaziçi beldesinde meydana gelen tahribat vatandaşlar tarafından görüntülendi. - DÜZCE