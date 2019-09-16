Son Dakika Haberleri: Düzce'de "şifalı" olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi
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Düzce'de "şifalı" olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi

28 dakika önce

Akçakoca-Düzce karayolu üzerinde bulunan insanların "şifalı" olarak bildiği ve sıkça kullandığı suyun aktığı çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Düzce'de

Akçakoca- Düzce karayolu üzerinde bulunan insanların "şifalı" olarak bildiği ve sıkça kullandığı suyun aktığı çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Düzce-Akçakoca yolu kenarında bulunan, insanların şifalı diye içtikleri su sakıncalı olduğu belirlenerek mühürlendi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesine konu hakkında tebliği edilen yazıda, "İlçemiz sınırları içinde yer alan Şifalı Su diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.


Tebliğin ardından halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmeleri mühürledi. - DÜZCE

Akçakoca, Zabıta, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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