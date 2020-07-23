Düzce'de şiir yarışması düzenlendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Bir Şiir Bir Nefes Gençler arası şiir okuma yarışmasının Düzce il finalinde gençler, birinci olabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilki 2017 yılında gerçekleştirilen, milli duyguları ve kültürü en iyi şekilde anlatan şiirdin yaşatılması, gençler arasında yaygınlaşmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanların değerlendirilmesine katkıda bulunmak üzere Bir şiir bir nefes gençler arası şiir yarışması Düzce'de başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen yarışmada Düzceli gençler birinci olabilmek için şiirlerini jüriye seslendirdi. Yarışmada birinci olacak kişi Karadeniz Bölge şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE