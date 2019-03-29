Son Dakika Haberleri: Düzce'de Silahla Yaralama

Düzce'de Silahla Yaralama

28 dakika önce

Düzce'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

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Düzce'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyumcuzade Bulvarı'ndaki mobilya satış mağazasındaki Erkan Çalışkan'ın yanına gelen ve daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ö. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle S.Ö, yanında bulunan tabancayla Çalışkan'ı ayağından yaraladı.

S.Ö'nün olay yerini terk etmesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Çalışkan'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerinin S.Ö'yü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:34 Kaynak: AA

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