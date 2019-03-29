Düzce'de Silahla Yaralama
28 dakika önce
Düzce'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Düzce
'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuyumcuzade Bulvarı'ndaki mobilya satış mağazasındaki Erkan Çalışkan'ın yanına gelen ve daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ö. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle S.Ö, yanında bulunan tabancayla Çalışkan'ı ayağından yaraladı.
S.Ö'nün olay yerini terk etmesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, Çalışkan'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Polis
ekiplerinin S.Ö'yü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:34 Kaynak: AA
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm
Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak