Son Dakika Haberleri: Düzce'de Silahlı Bakkal Soygunu

Düzce'de Silahlı Bakkal Soygunu

1 saat önce

Düzce'de girdiği bir bakkaldan önce veresiye sigara isteyen kişi olumsuz yanıt alınca ayrıldığı bakkala bu kez silah ve bıçakla gelerek sigaraları alıp kaçtı.

Düzce'de Silahlı Bakkal Soygunu, System.String[]
Düzce'de girdiği bir bakkaldan önce veresiye sigara isteyen kişi olumsuz yanıt alınca ayrıldığı bakkala bu kez silah ve bıçakla gelerek sigaraları alıp kaçtı. Şahıs market etrafında görülünce polise ekipleri tarafından yakalandı.

Olay sabah saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde E.K adlı kişi bakkal dükkanını açtı. Nahit Kılıçarslan adli kişi bakkala girerek E.K'dan veresiye sigara istedi. Ret cevabı alan şahıs bu kez aynı bakkala elinde silah ve bıçakla gelerek bu kez para ve sigaraları istedi. E.K kasada para olmadığını söyleyince, sigaraları alan Nahit Kılıçarslan kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri bakkalda inceleme yaparken, şahsın bakkalın karşısında gözetleme yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri silahlarını çekerek şahsı bir evin bahçesinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sabah oğlunun bakkalı açtığını söyleyen Taner Karslıoğlu 'Benim çocuk marketi açıyor. Evsiz ve sokaklarda yattığını öğrendiğimiz bu şahıs gelip veresiye sigara istiyor. Çocuk veresiye sigara vermiyor. 15 dakika sonra tekrar geri geliyor. Silah ve bıçak çekerek paraları istiyor. Çocuk paraları kasada sakladığı için göremiyor. Bu kez poşete ne kadar sigara varsa doldur diyor. Sonra havaya iki el ateş edip kaçıyor. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:27 Kaynak: DHA

Polis, Düzce, 3. Sayfa
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