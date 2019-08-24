Son Dakika Haberleri: Düzce'de silahlı kavga : 1 ölü 1 yaralı
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Düzce'de silahlı kavga : 1 ölü 1 yaralı

4 dakika önce

Düzce'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Düzce'de silahlı kavga : 1 ölü 1 yaralı, System.String[]

Düzce'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen Ö.G. ile Ayhan Temiz, M.Ç'nin evine gitti.


Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine M.Ç, yanında bulunan pompalı tüfek ile Ayhan Temiz ve Ö.G'yi yaraladı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayhan Temiz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


M.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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