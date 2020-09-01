Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir kıraathane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen Emre B. ve Doğan Kaymak Ağa Mahallesi'nde bir kıraathane önünde karşılaştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Emre B. silahıyla Doğan Kaymak'a ateş açtı. Bu esnada Doğan Kaymak da yanında bulunan silahla karşılık verdi. İki kişi arasında çıkan silahlı çatışmayı gören vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yerde kanlar içinde yatan Doğan Kaymak ile Emre B.'yi hastaneye kaldırdı. Doğan Kaymak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emre B.'nin ameliyata alındığının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyet olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE