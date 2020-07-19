Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Çuhallı Çarşısı'nda Özhan K. ile Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Özhan K. yanındaki tabancayla Mustafa T'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Mustafa T'yi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.



Yerel bir internet haber sitesinin sahibi olduğu öğrenilen Özhan K. ise emniyet görevlilerince gözaltına alındı.