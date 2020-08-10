Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde bulunan bir ekmek fırınına gelen U.Ş. ile iş yeri sahibi S.Ö. henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

U.Ş. ile S.Ö. arasındaki kavga büyüyerek arbedeye dönüştü. İş yeri sahibine bıçak çekerek saldıran U.Ş'ye S.Ö. ise silahla karşılık verdi.

Bu sırada fırında eşine yardım etmek için bulunan S.Ö'nün eşi Y.Ö'de kavgayı ayırmaya çalıştı. S.Ö'nün kullandığı silahın ateş alması sonucu çıkan mermiler, hem eşi Y.Ö'ye hem de kendisine bıçakla saldırdığı iddia edilen U.Ş'ye isabet etti.

Yaralan biri kadın iki kişi olay yerine gelen ambulanslara Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların her ikisinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olaya karışan iş yeri sahibi S.Ö, gözaltına alındı.