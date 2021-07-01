Düzce'de silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay geçtiğimiz hafta sonu Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan ve olaydan 3 gün önce birbirleri ile kavga eden İ.Y., İ.C. ve babası T.C., Çay Mahallesi 616. Sokak üzerinde karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmesinin ardından İ.C. yanında getirdiği pompalı tüfek ve silah ile İ.Y.'ye ateş etti. İ.Y. aldığı kurşunlar sonrasında yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçmaya başladı. Bölgeye yakın olan polis ekipleri silah sesleri sonrasında olay yerine gelirken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçtığı tespit edilen İ.C., polis ekiplerinin takibi neticesinde babası T.C. ile beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette suçunu itiraf eden İ.C. sev edildiği adliyede tutuklanırken, babası T.C. serbest bırakıldı. - DÜZCE