Son Dakika › Güncel › Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
29 dakika önce
Düzce'de, silahlı saldırıda yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de, silahlı saldırıda yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Çamköy Mahallesi'nde geçen ay, çocukların kavgasına ailelerin dahil olmasıyla 7 kişinin yaralandığı olayın ardından taraflardan S.C, Çamköy yolunda baba T.B. ile oğlu C.B'ye silahla ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.C'yi gözaltına aldı.
Ekipler olay mahallinde bulunan tek katlı bir evin çatısında da arama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:36 Kaynak: AA
Son Dakika Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı