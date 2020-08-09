Düzce'de silahlı yaralama: 2 yaralı...Silahla yaralanan kadını hastaneye götürmek isteyen araç... - Son Dakika

Düzce'de silahlı yaralama: 2 yaralı...Silahla yaralanan kadını hastaneye götürmek isteyen araç...

Düzce'de silahlı yaralama: 2 yaralı...Silahla yaralanan kadını hastaneye götürmek isteyen araç zincirleme kaza yaptı Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağında meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı.

Düzce'de silahlı yaralama: 2 yaralı...Silahla yaralanan kadını hastaneye götürmek isteyen araç zincirleme kaza yaptı

DÜZCE - Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağında meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı. Yaralanan kadını hastaneye götürmek isteyen bir kişi Beyciler Kavşağında zincirleme trafik kazasına karıştı.

Olay Düzce D-655 Karayolu Karaca Kavşağında bulunan bir ekmek fırını önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ekmek fırını sahibi S. Ö., dükkanının önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı U. Ş. ile kavga etmeye başladı. U. Ş. bıçak çıkartırken, S.Ö. silahını çıkarttı. S. Ö.'nün eşi Y. Ö. ise kavgayı ayırmak isterken araya girdi. Olayda S. Ö., U. Ş.'yi bacağından yaralarken, yanlışlıkla eşi Y. Ö.'yü de yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler S. Ö.'yü gözaltına alırken, yaralı U. Ş. sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Olay sonrasında S. Ö.'nün eşini Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine getirmek için yola çıkan D. A. idaresindeki 81 AAV 672 plakalı kamyonet Beyciler kavşağında 81 FR 823 plakalı otomobil ve 81 AAH 461 plakalı araçlara çarptı. Çarpışma sonrasında bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, silahla yaralanan Y. Ö. olay yerine çağırılan ambulans ile Üniversite Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Emniyet ekipleri silahlı saldırı ve kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de silahlı yaralama: 2 yaralı...Silahla yaralanan kadını hastaneye götürmek isteyen araç...

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 23:21

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de silahlı yaralama: 2 yaralı...Silahla yaralanan kadını hastaneye götürmek isteyen araç... - Son Dakika
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