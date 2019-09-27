Son Dakika Haberleri: Düzce'de sınav sorularını çalan 3 FETÖ'cü tutuklandı
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Düzce'de sınav sorularını çalan 3 FETÖ'cü tutuklandı

22 dakika önce

Düzce'de, 2011 yılı Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirilerek sınavda usulsüz başarı sağladıkları tespit edilen ve yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Düzce'de sınav sorularını çalan 3 FETÖ'cü tutuklandı, System.String[]

Düzce'de, 2011 yılı Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirilerek sınavda usulsüz başarı sağladıkları tespit edilen ve yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


2011'de yapılan "Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı"nda, FETÖ üyelerinin, yazılı sınav öncesinde eriştikleri sınav sorularını örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, birçok ilde başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 2011 yılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirilip sınavda usulsüz başarı sağladıklarının tespit edilmesi üzerine, Düzce ilinde bulunan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 3 şüpheli ise sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, temin edilen soruların FETÖ örgütüne ait evlerde Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak örgüt mensuplarına verildiği öğrenildi. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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