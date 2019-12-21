Düzce'de şırınga çikolata denetimi yapıldı - Son Dakika

Düzce'de okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara ve Diyarbakır'da "şırınga çikolata" kapağının 2 öğrencinin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, il genelindeki kantinlerdeki denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından gerçekleştirildiği vurgulanarak, ekiplerin okul kantinlerinde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığını kontrol ettikleri kaydedildi.

Denetimlerde öğrencilerin sağlığını ve güvenliği tehdit edecek ürünlere rastlanmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetleme ekipleri tarafından kantin çalışanlarına, hijyen, gıda güvenliği konularında rehberlik yapılarak, çiğ tüketilen sebzeler, salatalık ve meyveler, doğal kurutulmuş meyve, işlenmemiş kuru yemiş, süt, ayran, peynir, çeşnili ve tahıllı ekmek çeşitleri, yumurta, doğal mineralli su ve şekersiz sakız, taze sıkılmış meyve ve sebze sularının satışının arttırılması istendi. Ayrıca, bilim kurullarınca belirlenmiş kriterlerde üretilmiş hazır paketli yiyecek ve içeceklerin dışında gıda satışının yapılmaması gerektiği belirtildi."