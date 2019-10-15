Son Dakika Haberleri: Düzce'de sis etkili oldu
Son Dakika Güncel Düzce'de sis etkili oldu

Düzce'de sis etkili oldu

57 dakika önce

Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sise teslim oldu.

Düzce'de sis etkili oldu, System.String[]

Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sise teslim oldu. Özellikle şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle D-100 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri karayolu üzerindeki kavşaklarda trafiği kontrollü olarak sağladı.


Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Özellikle şehir merkezi ve D-100 karayolu Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle trafik ekipleri karayolu üzerindeki kavşaklarda trafiğin güvenli akışını sağlamak için tedbir aldı. Görüş mesafesini 30 metreye kadar düşüren sis nedeniyle kavşaklardaki trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. - DÜZCE

Sabah, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan Demet Akalın: Markete gitmeme çok şaşırdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü: Ölen ya da yaralanan yok Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:05:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de sis etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]