Son Dakika Haberleri: Düzce'de sis etkili oluyor
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Düzce'de sis etkili oluyor

21 dakika önce

Düzce'de sis etkili oluyorDÜZCE - Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sise teslim oldu.

Düzce'de sis etkili oluyor

DÜZCE - Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sise teslim oldu. Özellikle şehir merkezi etkisi altına alan sis nedeniyle D-100 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri karayolu üzerindeki kavşaklarda trafiği kontrollü olarak sağladılar.

Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Özellikle şehir merkezi ve D-100 Karayolu Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle Trafik ekipleri karayolu üzerindeki kavşaklarda trafiğin güvenli akışını sağlamak için tedbir aldı. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle kavşaklardaki trafiği polis ekipleri kontrollü olarak sağladılar.

Düzce'de sis etkili oluyor

Sabah, Düzce, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
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