Düzce'de sis etkili oluyor - Son Dakika

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Düzce'de öğle saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sonbahar ve kış aylarında yoğun bir şekilde görülen sis zaman zaman sürücüleri olumsuz etkiledi. Güneşin çıkmasıyla birlikte sis yerini açık havaya bıraktı.

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Düzce 'de sis etkili oluyor

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