Düzce'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
26 dakika önce
Düzce şehir merkezinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce
şehir merkezinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sabah
işlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar sis nedeniyle zorlandı. Özellikle kavşaklardan geçerken sürücüler daha dikkatli davrandı. Trafik ekipleri güzergahlarda sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:13 Kaynak: DHA
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