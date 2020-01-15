Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

6 saat önce

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü, System.String[]

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentin merkezinde sabah sis etkili oldu.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.

Öte yandan, kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.

Atatürk Bulvarı, İstanbul, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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