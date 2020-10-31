Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sancaklar Mahallesi 2519. sokakta ikamet eden Ümit Öztürk, Özkan Öztürk ve Pembe Öztürk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Sobadan sızan gazı fark eden yakınları 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine gelen 112 acil servis ekipleri, söz konusu 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Zehirlenen 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi - Son Dakika