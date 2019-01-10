Son Dakika Haberleri: Düzce'de Sobadan Zehirlenen Çift Öldü, 2 Kızları Tedaviye Alındı

Düzce'de Sobadan Zehirlenen Çift Öldü, 2 Kızları Tedaviye Alındı

20 dakika önce

DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Celal ve Türkan Aksu çifti yaşamını yitirdi, kızları Habibe ve Nebile Aksu ise hastanede tedaviye alındı.

Düzce'de Sobadan Zehirlenen Çift Öldü, 2 Kızları Tedaviye Alındı, System.String[]
DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Celal ve Türkan Aksu çifti yaşamını yitirdi, kızları Habibe ve Nebile Aksu ise hastanede tedaviye alındı.

Ağa Mahallesi'nde oturan Aksu ailesinden haber alamayan komşuları, şüphe üzerine eve geldi. Kapıyı açan olmayınca, polise haber verildi. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üst katın balkonundan girdiği 2 katlı evde, Celal ve Türkan Aksu çifti ile kızları Habibe ve Nebile'yi hareketsiz buldu. Eve giren sağlık ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin öldüğünü belirledi. Habibe ve Nebile Aksu kardeşler ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yapılan ilk incelemede, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

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