Düzce'de sokağa çıkma kısıtı bulunanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor - Son Dakika

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ikametlerinden çıkmaları kısıtlanan yaşlı, hamile ve engelli bireylerin market alışverişini talepleri halinde polis ekipleri yapıyor.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları doğrultusunda aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor, ardından yaşlı, engelli ve hamilelerin evlerine giderek teslim ediyor.

Vatandaşlar da koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyduklarını belirterek, polis ekipleri sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ayrıca İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor.