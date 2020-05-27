Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 382 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 382 kişiye idari para cezası verildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden Düzceli hemşehrilerine teşekkür etti.

Kısıtlama süresince toplumsal rahatsızlık verici bir duruma rastlanmadığını vurgulayan Dağlı, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi 4 gün boyunca kentimizde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu süre içerisinde görev alan kolluk kuvvetlerimiz görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdürdü. Görev alan tüm ekiplerimize teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın çoğunluğu ise bu kurallara uyarak ekiplerimize yardımcı oldu." diye konuştu.

Vali Dağlı, 4 günlük sürede kurallara uymayan vatandaşlara ise kanun gereği cezai işlem uygulandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayram süresince vatandaşlarımız büyük özveri gösterdi. Ancak toplumun büyük bir kısmının uyduğu kurallara aykırı gelen vatandaşlarımıza da ekiplerimiz kanunun öngördüğü şekilde cezai işlem uyguladı. Kentte emniyet sorumluluk alanında 305, jandarma alanında ise 77 kişiye işlem yapıldı. Toplam 382 kişiye ceza kesildi. Ülkemizin refahı ve bu zor günlerin atlatılması için kısıtlama bitiminde maske, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım, 4 günlük emeğimizi boşa çıkarmayalım."