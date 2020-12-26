Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi - Son Dakika

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlar başlamaz şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Ekipler, daha önce yapılan uygulamalar sırasında polis ekiplerini fark edip kaçan sürücülerin, kaçış güzergahlarını tespit ederek, trafiğe kapattı. Bir sürücünün ehliyetinin, kullandığı otomobilin ise muayenesi ve sigortasının olmadığı belirlendi. Kendisini durduran İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Aytaç Tefek'e mecbur kaldığı için sokağa çıktığını söyleyen kişi, "Benim arabamın muayenesi, sigortası yok. Zaten sıkıntılı. Ben askerim. Ama çıkmaya mecbur kaldım" dedi. Tefek ise, "Mecburiyet varsa bununla ilgili zaten kanun izin veriyor" diye cevap verdi. Otomobil trafikten menedilirken, araçta bulunan 2 kişiye de ceza kesildi.Bir başka sürücü ise polis uygulamasını görünce aracını park edip, yaya olarak yolun karşısına geçip kaçmaya çalıştı. Ancak sivil polis yolun karşısında kendisini bekledi. Muhasebeci olduğunu söyleyen kişi ile birlikte otomobile binen polis, uygulama noktasına kadar otomobili getirerek ceza kesilmesini sağladı.