Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bu arada, zanlılar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Polis ekipleri, zanlıları sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları, görevli memura zorluk çıkardıkları ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Akınlar Mahallesi'ndeki depoya giren K.U. ve Z.Y, 3 tekerlekli motosikletlerinin arkasına kalorifer peteklerini yükledi.

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