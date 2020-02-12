DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri" çalışması sonrasında Düzce'de sayı 19'dan 25'e yükseldi.



Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, somut olmayan kültürel mirasın belirli unsurlarının icra edilmesi ile yeniden yaratılması için gerekli bilgi ve becerilere haiz olan ve bunların aktarımını sağlayan kişiler Düzce'de tespit edildi. 2019 yılı Temmuz ayı itibari ile Düzce'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı sayısı 19 iken bu sayı 2019 yılı Aralık ayı itibari ile 25'e yükseltildi. 25 kişiye Sanatçı Tanıtma Kartı'da teslim edildi.



Bu Kapsamda Ebru ve Sanat ustası İbrahim Sami Özen, Zakir ustaları Muhammet Kılıç, Hüseyin Gök, Murtaza Akzel ve Ergün İlhan, Çerkez Kemençesi Yapım ustası Faysal Şakuç, Baston Yapım ustası Sezai Kaşkır, Sedef Kakma Ustası Reşit Opak, Hüsn-i Hat ustası Ebubekir Altıok, Ebru ustası Yusuf Parlark, Tesbih yapım ustası Celalettin Durmaz, Balıkçılık ustası Alper Tüfekçi, Telkari Ustası Murat Eren, İşleme Ustası Fatma Dilber, İğne oyası ustası Aynur Okur, Sepet Örme ustası Recep Erbay, Ebru ustası Yasemin Arslan Dinçer, Takunya Yapım ustası Harun Çatana, Balıkçılık ustası Servet Altınışık, Ebru Ustası Mustafa Yaldız, Çerkez Mızıkası ustası Recep Kiraz, Mızıka ustası Tamer Küçükakbulut, Kanun ustası Hüseyin Keman, Kemençe ustası Ersin Yiğit ve Kemençe Yapım ustası Ömer Demir icra dallarıyla bu kartı almaya hak kazandı.



Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Düzce'de kültür hayatına katkı sağlayacak olan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını tespit etme çalışmaları devam etmektedir" denildi. - DÜZCE