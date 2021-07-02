Düzce'de spor okulları açıldı - Son Dakika

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor okulları kapılarını açtı.

Spor okulları, 24 spor branşta eğitim vermek amacıyla 18 Temmuz Spor Salonu'nda törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, 51 antrenörle 5 bin sporcuya eğitim verileceğini söyledi.

Çocukların sağlıklı birer birey olmalarının yanı sıra sosyalleşmelerini de sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Yazıcı, "En önemli hedefimiz ise içinizden çıkması muhtemel geleceğin sporcularını da Türk sporuna kazandırmaktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu faaliyetin hem sportif açıdan hem de sosyal açıdan anlamı olduğu gibi geleceğin milli sporcularının birinin bile buradan çıkmış olması bizlerin en büyük kazancı olacaktır." dedi.

Yazıcı'nın konuşmasının ardından çeşitli spor dallarında yapılan gösteriler katılımcıların beğenisini topladı.