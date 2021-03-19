Düzce'de spor salonlarına Covid-19 denetimi - Son Dakika

19 tedbirleri kapsamında özel beden eğitimi ve spor tesislerine denetimler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Düzce'de Korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi spor salonlarında denetim yaptı. Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet cadde ve sokaklarda denetim yaparken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi de spor salonlarında denetim gerçekleştirdi.

Özel beden eğitim ve spor tesislerinde yapılan denetimlerin düzenli olarak her hafta yapılacağı bildirildi. - DÜZCE