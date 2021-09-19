Sporcular hareketli yaşam için aileleriyle 8 kilometre yürüdü - Son Dakika

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında sporcular ve ailelerine yönelik doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.
Kaynaşlı ilçesine bağlı Yörükler Yaylası'ndaki etkinlikte sporcular, aileleriyle ısınma hareketleri yaptıktan sonra yürüyüşe çıktı.
Sporcular ve aileleri, 8 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra simit yiyerek çay içti.
Etkinlik sayesinde sporcuların ailelerinin de hareket etmeleri ve sağlıklı yaşam sürdürmeleri amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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