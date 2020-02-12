Düzce'de su basan ahırdaki 6 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Düzce'de su basan ahırdaki 6 küçükbaş hayvan telef oldu

6 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen su baskını nedeniyle bir ahırdaki 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Düzce'de su basan ahırdaki 6 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen su baskını nedeniyle bir ahırdaki 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Kemer mevkisinde eriyen kar suları ve etkili sağanak, dere yatağının taşmasına yol açtı.

Taşkın nedeniyle besicilik yapan Serkan Özcan'a ait bir ahır su altında kaldı.

Su baskını nedeniyle ahırda bulunan 6 adet küçükbaş hayvan telef oldu.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olayın ardından ahırda inceleme yaptı.

Ahırı su basan besici Özcan, yaptığı açıklamada, yaşanan su baskını nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Besihanenin kenarında bulunan elektrik direğinden dolayı kanala su gitmediğini ve bu durumun baskına neden olduğunu ileri süren Özcan, "Erken müdahale sonucu hayvanlarımızın büyük bir kısmını kurtardık. 6 tane küçükbaş hayvanımız telef oldu. Sabah saat 06.30'da kalktım. Baktım ki ahıra su gidiyor. Çakıllarla önlem almaya çalıştık ama su patlatıyor, çözüm olmadı. Su kendi kendine durulmaya başladı ama bizim kaybımız oldu. Ahırı bir açtım deniz gibi su dolmuş. Malları elimizle çektik gelmiyorlar. 6 tanesi suyun içinde kaldı, telef oldu kurtaramadık." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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