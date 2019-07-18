Düzce'de su baskını: 69 kişi kurtarıldı
2 saat önce
Düzce Valisi Dağlı, "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.
Düzce
Valisi Dağlı, "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca
ve Cumayeri
'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:37
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