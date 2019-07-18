Son Dakika Haberleri: Düzce'de su baskını: 69 kişi kurtarıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Düzce'de su baskını: 69 kişi kurtarıldı

2 saat önce

Düzce Valisi Dağlı, "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.

Düzce'de su baskını: 69 kişi kurtarıldı, System.String[]
Düzce Valisi Dağlı, "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi.
Düzce, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı son anda kurtardılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de su baskını: 69 kişi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]