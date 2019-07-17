Son Dakika Haberleri: Düzce'de su baskını ve toprak kayması
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan sağanak, toprak kayması ve su baskınlarına neden oldu.

Düzce'de su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan sağanak, toprak kayması ve su baskınlarına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Toplamda 5 köye ulaşım sağlanan yol ile köyler arasında bulunan iki köprünün zarar gördüğü taşkında, yolda mahsur kaldığı belirtilen vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Öte yandan yağış nedeniyle dağ yamacında meydana gelen toprak kayması sonucu köyler arasında ulaşımın sağlandığı yolun kapandığı öğrenildi.

İl Özel İdaresinin ve çevre belediyelerin iş makineleri ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Etkisini devam ettiren yağış nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksıyor.
Valilik açıklaması
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağış nedeniyle bölgede heyelan meydana geldiği belirtildi.
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada heyelan meydana gelmiş olup, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Cumayeri İlçe Özel İdaresinin araçları 2 kamyon, 1 greyder, 1 kepçe çalışmakta ve ilçeye 4 kanal kazıcı, 1 yükleyici, 1 greyder ve 1 ekskavatör gönderilmiştir. Yol temizleme ve diğer çalışmalar devam etmektedir."
Cumayeri, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda vahşi cinayet! Boynuna defalarca satırla vurulmuş Nijerya'da korsanların kaçırdığı Türk denizcilerden hala haber yok Otomobilini vatandaşların üzerine süren gencin, tüfek ve bıçakla adam yaralama olayı bulunuyor 19 yaşındaki kıza tecavüz eden 12 İsrailli turist tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de su baskını ve toprak kayması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]