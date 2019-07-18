Son Dakika Haberleri: Düzce'de heyelan: 11 kişi mahsur kaldı
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Düzce'de heyelan: 11 kişi mahsur kaldı

3 saat önce

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu 11 kişi mahsur kaldı. Vali Zülkif Dağlı, mahsur kalanlardan 8 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Düzce'de Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu 11 kişi mahsur kaldı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı. Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.Yolların kapanması sonucu 11 kişi mahsur kaldı .

Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürüyor. Dokuzdeğirmen Camisi'nin avlusunda kriz merkezi oluşturuldu. Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: 8 KİŞİ KURTARILDI

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendiğini aktaran Vali Dağlı, 8 kişinin helikopterle bulundukları yerden alındığını belirtti.

Vali Dağlı, helikopterin hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamadığını, Sakarya'ya iniş yapmasının beklendiğini kaydetti.

Dağlı, bölgeye evleri yakın olan 3 tesis çalışanının da karadan bulundukları yerden alınacağını ifade etti.

Düzce'de heyelan: 11 kişi mahsur kaldı
Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:36 Kaynak: AA
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