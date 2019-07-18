Düzce'de su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi
1 saat önce
Selin meydana geldiği yerin havadan görüntüleri DÜZCE - Cumayeri'nde meydana gelen toprak kayması ve sel havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Selin meydana geldiği yerin havadan görüntüleri DÜZCE - Cumayeri
'nde meydana gelen toprak kayması ve sel havadan görüntülendi.
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