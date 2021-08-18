DÜZCE'DE SU BORUSU PATLADI SULAR DALÇIK GEÇİTTEN TAŞTI - Son Dakika

DÜZCE'de su borusunun patlaması sonrası yer altında birikten sular D-100 Karayolunda bulunan dalçık geçitten taştı. Yan yollar çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatılırken, bölgede çalışma başlatıldı.

Düzce D-100 Karayolu Çoban mevkiinde su borularının patlamasıyla yer altında birikten tonlarca su dalçık geçidin duvarlarından taşmaya başladı. Tehlikeyi gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Su taşkını olan bölgeye giden polis ekipleri herhangi bir tehlikeye karşı yolu tek şeride düşürdüler.

Karayolları ve Düzce Belediyesi ekiplerinin gelmesiyle D-100 karayolunu şehir merkezine bağlayan yan yollarda çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı. Su taşkınını gören ve yoldan geçen vatandaşlar "Yoldan geçiyorduk suyun patladığını gördük. Durumu haber verdik. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 1 saatir burada su akıyor. Büyük ihtimalle su patladı. Dün Çoban mevkiinin diğer tarafında patlama meydana gelmişti. Göçebilir diye korkumuz var" dediler.

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su taşkını yaşandığı ve ekiplerin anında müdahale ederek arızayı gidermek için çalıştıkları bildirildi.