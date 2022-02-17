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Düzce'de su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı - Son Dakika

Düzce'de su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı

17.02.2022 09:49
Düzce'de su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı

Düzce Belediyesi, su fiyatlarında Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 1'e indirdi.

Düzce Belediyesi, su fiyatlarında Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına açıklanan KDV düzenlemesiyle birlikte temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanmaya başlamasının ardındın Düzce Belediyesinin de harekete geçtiği belirtildi.

Bu kapsamda su abonelerinden alınan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğü aktarılan açıklamada, mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine 14 Şubat'tan geçerli olmak üzere yeni fiyat uygulanmaya başladığı kaydedildi.

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Katma değer vergisi, Düzce Belediyesi, Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı - Son Dakika
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