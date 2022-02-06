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Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

06.02.2022 13:17

Düzce'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Düzce'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden Turgay T. idaresindeki 34 ZUY 23 plakalı otomobil, Cumayeri mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ile yanındaki Aysun T, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Cumayeri, Ankara, Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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