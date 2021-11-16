Düzce'de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Düzce'de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde su kanalına düşen ineğin vatandaşlar tarafından kurtarılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde su kanalına düşen ineğin vatandaşlar tarafından kurtarılması güvenlik kamerasına yansıdı. Altunçay köyünde sahibi tarafından otlamaya götürülen ineklerden biri su kanalına düşerek sıkıştı. Bu sırada çevrede bulunan 3 kişi, ineği boynuzlarından çekerek sıkıştığı yerden kurtardı. İneğin vatandaşlar tarafından kurtarılması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bakkal sahibi Ali Devrim, AA muhabirine, ineğin kanala düştüğünü görünce şaşırdığını belirterek, "Biz de çay içiyorduk. Hemen yardıma koştuk. Çevreden bir iki arkadaş daha geldi. Hep birlikte kanalın içinden hayvanı kurtardık. Daha sonra otlağın yolunu tuttu." dedi.

Son Dakika

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Profilo resmen iflas etti