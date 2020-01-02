Düzce'de su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve bebeği yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve bebeği yaralandı

6 saat önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve 11 aylık bebeği yaralandı.

Düzce'de su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve bebeği yaralandı, System.String[]

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve 11 aylık bebeği yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eray D. idaresindeki 81 AV 788 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Çele mevkisinde kontrolden çıkarak 1,5 metre derinliğindeki su menfezine düştü.

Ters döndükten sonra bir süre sürüklenen otomobil, suyun yolun karşısına geçmesini sağlayan kanalda sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve aracın arka kısmında bulunan 11 aylık bebeği yaralandı.

Vatandaşlar ve sağlık ekiplerince otomobilin bagaj kapısından çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kanalda sıkışan otomobil ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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