Düzce'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

7 saat önce

Düzce'de suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Düzce'de suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti", "silahla yaralama", "silahla yağma", "darp" ve "tehdit" suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 28 tabanca fişeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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