Düzce'de suç örgütüne operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de suç örgütüne operasyon - Son Dakika

Düzce'de suç örgütüne operasyon

6 saat önce

Düzce'de suç örgütüne operasyonDÜZCE'de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de suç örgütüne operasyon

DÜZCE'de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı. Bugün işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.

Düzce'de suç örgütüne operasyon

Uyuşturucu Ticareti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok
23:20 Koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralya İçişleri Bakanı'nın geçen hafta Ivanka Trump'la görüştüğü ortaya çıktı
23:20 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
23:18 Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:37:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de suç örgütüne operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]