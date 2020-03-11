Düzce'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

Düzce'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, Düzce'de suç işlemek amacıyla örgüt kurmaya çalışan şahıslara operasyon düzenledi.

Düzce'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, Düzce'de suç işlemek amacıyla örgüt kurmaya çalışan şahıslara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 11 kişi hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.


Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığında yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti, silahlı yaralama, silahla yağma, darp ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 ayrı ara yakalama kararına istinaden icra edilen operasyonlar sonrasında 23 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 3 adet tabanca ve 19 adet mermi fişeği ele geçirildi. Bu olaylarla ilgili 11 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 12 ayrı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 28 adet mermi, 10 gram metamfetamin ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların sorgusu Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sürdürülüyor. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
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