Düzce'de Şüpheli Ölüm

Düzce'de bir kişi park halindeki tırın dorsesinde ölü bulundu.

Düzce'de bir kişi park halindeki tırın dorsesinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Osmanca mevkisindeki akaryakıt istasyonunun otoparkında park halindeki tırın dorsesinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu görenler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin Ruhi T. olduğu tespit edildi.



Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Ruhi T'nin cesedi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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