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Düzce'de şüpheli ölüm

13 dakika önce

Düzce'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.

Düzce'de şüpheli ölüm, System.String[]

Düzce'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.

Karahacımusa Mahallesi'ndeki bir sitenin ikinci katından silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, silah sesinin geldiği eve girdi.

Sağlık ekipleri, evde başından vurulmuş halde bulunan 12 yaşındaki O.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

O.Ö'nün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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