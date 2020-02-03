Düzce'de şüpheli ölüm - Son Dakika

Düzce'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kara Hacı Musa Mahallesi 1363. Sokak'ta ikamet eden Mehmet Karahan (45) komşusu tarafından hurdacılık yaptığı evinin bahçesinde kanlar içinde hareketsiz bir şekilde yatarken görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karahan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye şerit çekerek delil çalışması yaptı. Evin yanından geçen Karaca Deresi'ne atılmış güvenlik kamerasına ait bir kayıt cihazı bulundu.

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla dereye inerek kayıt cihazını bulunduğu yerden aldı. Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Acı haberi alan Karahan'ın yakınları fenalaştı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Cenaze, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.