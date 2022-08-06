Sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan aracın motosiklet ve otomobile çarpması kamerada

Düzce 'de sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın motosiklet ve otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

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